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У Крымского моста снова выросла очередь

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости Крым. К вечеру субботу у Крымского моста снова начала скапливаться очередь из машин. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативно информации о ситуации на мосту.

Источник: РИА "Новости"

«К 20:00 в очереди со стороны Тамани находится 97 транспортных средств», — сказано в сообщении.

При этом проезд к досмотровым пунктам со стороны Керчи свободен — очередей на выезде из Крыма нет.

С самого утра перед досмотровым пунктом были очереди со стороны Тамани. Самое большое число машин ожидали проезда в 8:00. В течение дня очередь и полностью исчезла к 16:00.

В период летнего сезона для обеспечения безопасности граждан на Крымском мосту усилена работа стационарных инспекционно-досмотровых комплексов на подъездах.

Сейчас проезжать по мостовому переходу разрешается автомобилям массой до 3,5 тонн. Кроме того, попасть из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России — ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Преодолеть этот путь можно примерно за семь часов.