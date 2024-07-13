У Крымского моста снова выросла очередь

«К 20:00 в очереди со стороны Тамани находится 97 транспортных средств», — сказано в сообщении.
При этом проезд к досмотровым пунктам со стороны Керчи свободен — очередей на выезде из Крыма нет.
С самого утра перед досмотровым пунктом были очереди со стороны Тамани. Самое большое число машин ожидали проезда в 8:00. В течение дня очередь и полностью исчезла к 16:00.
В период летнего сезона для обеспечения безопасности граждан на Крымском мосту усилена работа стационарных инспекционно-досмотровых комплексов на подъездах.
Сейчас проезжать по мостовому переходу разрешается автомобилям массой до 3,5 тонн. Кроме того, попасть из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России — ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Преодолеть этот путь можно примерно за семь часов.