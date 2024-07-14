Истекает срок уплаты НДФЛ за 2023 год

15 июля — последний день уплаты НДФЛ за 2023 год. По словам заведующего кафедрой налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрия Ряховского, это касается тех граждан, кто был обязан представить налоговую декларацию 3-НДФЛ за 2023 год до 2 мая.
«Законодательством изначально были установлены сроки уплаты НДФЛ за предыдущий год — не позднее 15 июля следующего года. То есть, если у налогоплательщика был доход в 2023 году, с которого не был удержан налог, например, от продажи недвижимого имущества, которое находилось в собственности менее предельного срока владения (3 или 5 лет), он обязан заплатить НДФЛ не позднее 15 июля», — отметил эксперт.
Ряховский пояснил, свою обязанность по уплате налогоплательщики могут проверить в личном кабинете на сайте налогового ведомства. Также это можно сделать через портал Госуслуги.
Эксперт уточнил, для тех, кто своевременно не исполнит обязанность по уплате налога, с 16 июля будет начисляться пеня в размере 1/300 от ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день просрочки, включая день уплаты.
«Поэтому, логично заплатить необходимую сумму, благо сегодня это очень удобно и быстро. Можно просто пополнить свой ЕНС на необходимую сумму, налоговые органы сами сделают соответствующий зачет», — резюмировал он.
Напомним, 12 июля президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому в России появляется полноценная прогрессивная шкала налога на доходы физлиц (НДФЛ). Документ опубликован на портале правовой информации.
С 1 января 2025 года, согласно законопроекту, в России планируется ввести полноценную прогрессивную шкалу налога на доходы физлиц (НДФЛ).
Минфин предлагает ввести шкалу НДФЛ, состоящую из пяти ступеней.
Как ранее оценивали в правительстве, де-факто эти изменения затронут доходы примерно 3,2% трудоспособного населения — это около 2 млн человек.