Истекает срок уплаты НДФЛ за 2023 год

«Законодательством изначально были установлены сроки уплаты НДФЛ за предыдущий год — не позднее 15 июля следующего года. То есть, если у налогоплательщика был доход в 2023 году, с которого не был удержан налог, например, от продажи недвижимого имущества, которое находилось в собственности менее предельного срока владения (3 или 5 лет), он обязан заплатить НДФЛ не позднее 15 июля», — отметил эксперт.