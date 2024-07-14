Онлайн-трансляция финала Евро-2024 Испания — Англия

В воскресенье, 14 июля, состоится финал чемпионата Европы по футболу-2024. За трофей поборются Испания и Англия.
Британцы второй раз подряд примут участие в решающей встрече Евро, при этом они еще ни разу не завоевывали трофей. Что касается «красной фурии», то она идет за четвертым титулом на Евро, что станет рекордом в истории турнира.
Самая яркая команда нынешнего соревнования — Испания — встретится с одной из самых скучных сборных первенства Европы. Кто будет сильнее — узнаем совсем скоро.
Матч пройдет в Берлине на арене «Олимпиаштадион» в 22.00 по московскому времени. Рассудит игру бригада во главе с французом Франсуа Летексье, который станет самым молодым арбитром в истории финалов Евро.