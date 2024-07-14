В Молдове из-за адской жары поднимаются и разрушаются дороги: Почему трассу Кишинев-Бельцы капитально не отремонтировали, хотя собирались потратить на это 105 миллионов леев

— Эта трасса строилась в советское время на случай войны СССР с Западом, тогда ведь существовал Варшавский договор и Южная группировка советских войск, — говорит «КП» в Молдове доктор экономических наук, сотрудник Национального института экономических исследований, экс-вице-министр промышленности и торговли (в 1995—1997 гг.), бывший начальник отдела Госплана МССР Михаил Пойсик. — А бетонные плиты поднялись, во-первых, из-за плохого отвода вод. Дело в том, что, когда кладут бетонку, ее кладут не просто на землю. Сначала кладут щебень, песок и так далее. А уже сверху — определенный слой бетона. И кладут плитами. А грунтовые воды могут подниматься к поверхности, и плиты могут приподниматься. А, во-вторых, подобное может происходить во время морозов.