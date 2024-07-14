В Молдове из-за адской жары поднимаются и разрушаются дороги: Почему трассу Кишинев-Бельцы капитально не отремонтировали, хотя собирались потратить на это 105 миллионов леев

Очередное ЧП из-за жары в Молдове — «бетонка» трассы Кишинев-Бельцы в сторону «северной столицы» в четверг, 11 июля, из-за жары пошла волнами. Специалисты приступили к ремонту дорожного полотна.
Бетонное покрытие на трассе Бельцы — Кишинев, называемой в народе «бетонкой», «ломает» из-за жары и особенностей грунта — поднимаются бетонные плиты. По этой причине могут произойти серьезные ДТП.
По мнению Бориса Грицуника, бывшего главного архитектора Бельц, а ныне начальника филиала национального института «УРБАНПРОЕКТ» между бетонными плитами следует делать зазор для того, чтобы они, расширяясь из-за высоких температур, не давили одна другую и не поднимались, а также уложить на плиты асфальтовое покрытие, сообщает телеканал БТВ.
«Бетонка» привлекает водителей тем, что не пролегает мимо большинства населенных пунктов — по ней намного быстрее добираться из Кишинева в Бельцы и обратно. По мнению Бориса Грицуника, в летнее время, из-за особенностей этой трассы, водитель легкового автомобиля не получает тех преимуществ, на которые рассчитывает.
«Бетонки» строились во времена СССР для проезда танков и другой военной техники. Таких дорог много на постсоветском пространстве. Российские специалисты утверждают, что они возводились по американским стандартам — их выкладывали бетонными плитами. Как утверждают специалисты, в США так построены все более или менее крупные магистрали и потому они стоят без капремонта по 40 лет. Правда, советские «бетонки» отличаются от американских гораздо худшим качеством «подушки» из-за чего плиты со временем перекашиваются, создавая очень опасные для автомобильных колес ухабы и ямки с острыми бетонными краями, говорят дорожные эксперты.
Стоит отметить, что в Молдове это единственная дорога такого масштаба. Обычно транспортные артерии прокладывают на месте уже существующих дорог, но строительство этой трассы началось фактически с нуля.
Оказывается, еще в апреле 2019 года запущена тендерная процедура на капремонт транспортной развязки в разных уровнях на пересечении объездной дороги Бельц и дороги Бельцы — Единцы. Cтоимость всех работ составила 105 млн леев.
— Эта трасса строилась в советское время на случай войны СССР с Западом, тогда ведь существовал Варшавский договор и Южная группировка советских войск, — говорит «КП» в Молдове доктор экономических наук, сотрудник Национального института экономических исследований, экс-вице-министр промышленности и торговли (в 1995—1997 гг.), бывший начальник отдела Госплана МССР Михаил Пойсик. — А бетонные плиты поднялись, во-первых, из-за плохого отвода вод. Дело в том, что, когда кладут бетонку, ее кладут не просто на землю. Сначала кладут щебень, песок и так далее. А уже сверху — определенный слой бетона. И кладут плитами. А грунтовые воды могут подниматься к поверхности, и плиты могут приподниматься. А, во-вторых, подобное может происходить во время морозов.
— В советское время это трассе уделялось достаточное внимание?
— Конечно, эта трасса могла быть использована как взлетно-посадочная полоса для самолетов на случай войны. Дорога делалась по высшему стандарту. Там глубина бетона — более метра. А нынешние наши власти этой трассе никакого внимания не уделяют! У нас же самое бедное государство в Европе…
ЗВОНОК В ГОСУДАРСТВЕННУЮ АДМИНИСТРАЦИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
— Государственная администрация автомобильных дорог сообщает, что дорога М5 Граница с Украиной — Крива — Бельцы — Кишинев — Тирасполь — граница с Украиной действует уже более 40 лет. На участке Кишинев — Бельцы дорожное покрытие цементобетонное. Из-за очень высоких температур бетон расширяется, что приводит к такому явлению, как подъем плит.
— В 2019-м власти Молдовы планировали выделить 105 миллионов леев на капитальный ремонт трассы…
— Что касается средств, выделенных на ремонт этой дороги, отметим, что, согласно Программам Дорожного фонда, на капитальный ремонт участка дороги М5 Кишинев-Бельцы, финансовые средства не были выделены.
СПРАВКА «КП».
«Бетонка», или трасса М5 (до 2017 года называлась м14) была спроектирована государственным проектным институтом «Союздорстрой». Дорога сооружалась коллективом СУ-818 треста «Югозапдорстрой». Кстати, это единственная дорога в Молдове, для которой специально моделировали ландшафт. То есть, для того чтобы ее проложить, приходилось сносить целые холмы. На этом участк она проходит через лес — Кодры. Задумывалась она как некий советский автобан, и считалась трассой союзного значения. Брест — Кишинев — Одесса.
Самые крупные мосты (путепроводы, виадуки
В 2010 году, тогдашний замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Борис Герасим заявил, что на участке трассы М14 Бельцы-Кишинев, будет создана экспресс-дорога, и скорость движения на ней будет увеличена до 100−110 км. Однако этого так и не произошло.
Участок Бельцы-Кишинев. Протяжённость — 131 км. Это цементобетонная 2−3 полосная дорога, пролегающая мимо большинства крупных населённых пунктов, что позволяет поддерживать высокую скорость движения. Основная сложность при перемещении по такой трассе — стыки бетонных плит. Из-за погоды и особенностей грунта (воды и пр.) они перемещаются в нескольких плоскостях, что представляет опасность наезда на выскочивший стык плиты и повреждения подвески автомобиля.