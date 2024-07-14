Что можно и нельзя делать на Летние кузьминки 14 июля на бабий праздник

Православная церковь 14 июля вспоминает святых Косму и Дамиана, которых позднее стали называть Кузьмой и Демьяном. В народе принято праздновать Летние Кузьминки. Однако существует еще одно название — бабий праздник. Все дело в том, что 14 июля устраивали так называемые женские пиры, готовя общую кашу.
Что нельзя делать 14 июля
Не следует плакать и грустить. В указанный день женщинам не принято заниматься тяжелой работой. Не рекомендуется завидовать успехам других, так как это может спровоцировать неприятности.
Что можно делать 14 июля
По традиции, 14 июля устраивали женский пир, готовя общую кашу. Каждая из женщин приносила свои продукты. Затем кашей угощали всех желающих. Кроме того, в указанный день женщины занимались бытовыми делами.
Согласно приметам, западный ветер предупреждает про дождь. В том случае, если ночью звезды светят ярко, а утром небо затянуто тучами, то ожидали сильной грозы. Желтые листья, появившиеся на деревьях 14 июля, указывают на раннюю осень.