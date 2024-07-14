Что можно и нельзя делать на Летние кузьминки 14 июля на бабий праздник

Православная церковь 14 июля вспоминает святых Косму и Дамиана, которых позднее стали называть Кузьмой и Демьяном. В народе принято праздновать Летние Кузьминки. Однако существует еще одно название — бабий праздник. Все дело в том, что 14 июля устраивали так называемые женские пиры, готовя общую кашу.