Для госслужащих запускают экспериментальную ипотеку

Кроме того, в течение максимум 9 лет будут частично компенсироваться проценты по ипотеке (частичная компенсация на ежемесячной основе процентов по договору ипотечного кредитования в размере одной двенадцатой от оставшейся суммы, полагающейся к выплате из бюджета, а также одной четвертой ключевой ставки ЦБ на дату заключения ипотечного договора).