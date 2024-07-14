Для госслужащих запускают экспериментальную ипотеку

Эксперимент по обеспечению госслужащих жильем с помощью ипотеки будет проведен в ближайшие 2,5 года. Постановление об этом принято правительством.
Сроки эксперимента — с 15 июля 2024 года по 1 февраля 2027 года. Принять участие смогут госслужащие Минфина, Минтруда, Минстроя, Федеральной налоговой службы, территориальных органов Федерального казначейства. Всего за этот период участниками программы станут 90 человек (по 9 человек в год в 2024 и 2025 годах от каждого ведомства).
Цель эксперимента — апробация новой формы обеспечения гражданских служащих жильем с привлечением средств федерального бюджета и определение целесообразности внедрения такой ипотечной системы на постоянной основе.
Предполагается, что госслужащему за счет средств федерального бюджета выплатят стоимость 33 кв.м жилья, рассчитанную из «официальной» цены «квадрата», которую раз в квартал утверждает Минстрой для каждого региона (с поправками для городов федерального значения) — четверть на первый взнос, остальное в течение девяти лет равными долями.
Кроме того, в течение максимум 9 лет будут частично компенсироваться проценты по ипотеке (частичная компенсация на ежемесячной основе процентов по договору ипотечного кредитования в размере одной двенадцатой от оставшейся суммы, полагающейся к выплате из бюджета, а также одной четвертой ключевой ставки ЦБ на дату заключения ипотечного договора).
Участником программы могут быть госслужащие в возрасте до 35 лет включительно, занимающие должность гражданской службы не менее года. Обязательно одно из следующих условий: госслужащий принимал во время прохождения военной службы участие в СВО, он имеет госнаграды, почетную грамоту, благодарность президента РФ или поощрение правительства либо является победителем конкурса «Лидеры России» или «Лучший по профессии».
Воспользоваться господдержкой можно будет только один раз.