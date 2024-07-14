Стали известны последние слова пилота перед крушением SSJ-100 под Коломной

Как оказалось, это были его последние слова. В 14:58 экипаж на запросы диспетчера уже не ответил. Тот вышел на контакт с другими лайнерами, находившимися поблизости, и попросил их связаться с SSJ-100. Однако попытка оказалась безуспешной. После этого экипажам поступила просьба понаблюдать в небе и на земле, не видно ли лайнер, связь с которым оборвалась. Те обещали продолжить поиски.