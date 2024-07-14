Стали известны последние слова пилота перед крушением SSJ-100 под Коломной

Пилот самолета SSJ-100 перед катастрофой обсуждал с диспетчером набор высоты и дальнейший полет во Внуково. Об этом пишут «Известия», получившие расшифровку последних переговоров экипажа с наземными службами.
По данным газеты, летчик связался с диспетчером через три минуты после вылета с аэродрома Третьяково в Луховицах. В 14:57 по мск он доложил о наборе высоты. Диспетчер уточнил у него, готов ли борт лететь во Внуково. Пилот ответил утвердительно и добавил, что не видит необходимости набирать высоту более 10 тысячи футов.
После этого ему поступила рекомендация: «на текущем курсе до команды 10 тысяч футов набирать и сохранять».
«На текущем курсе набираю и сохраняю», — ответил пилот.
Как оказалось, это были его последние слова. В 14:58 экипаж на запросы диспетчера уже не ответил. Тот вышел на контакт с другими лайнерами, находившимися поблизости, и попросил их связаться с SSJ-100. Однако попытка оказалась безуспешной. После этого экипажам поступила просьба понаблюдать в небе и на земле, не видно ли лайнер, связь с которым оборвалась. Те обещали продолжить поиски.
Напомним, самолет Sukhoi Superjet 100 разбился возле деревни Большое Карасево под Коломной днем 12 июля. В момент катастрофы на борту находились три члена экипажа, все погибли.
По факту крушения СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. В качестве причин катастрофы рассматриваются две версии — отказ двигателей и попадание птиц в силовые установки.
На месте крушения SSJ-100 найдены оба черных ящика, специалисты уже приступили к их расшифровке.