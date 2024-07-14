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В Хабаровске на «Сабантуй» собрались свыше трех тысяч жителей

Источник: Российская газета

Национальный татарский праздник «Сабантуй» прошел на стадионе имени Ленина в Хабаровске. Для гостей мероприятия приготовили концертную программу и угощения.

На празднике выступили творческие коллективы из Хабаровска и Приморского края и Республики Татарстан.

Как сообщили в правительстве региона, состоялся турнир по национальной борьбе кореш. Победителю по традиции вручили живого барана.

Остальные могли принять участие в национальных развлечениях: ныряние в таз с кефиром за кольцом, беге в мешках, с ложкой, разбить вслепую горшок либо проверить свои знания татарской кухни. Также провели мастер-классы по изготовлению традиционного блюда чак-чак.