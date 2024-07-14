В Хабаровске на «Сабантуй» собрались свыше трех тысяч жителей

Остальные могли принять участие в национальных развлечениях: ныряние в таз с кефиром за кольцом, беге в мешках, с ложкой, разбить вслепую горшок либо проверить свои знания татарской кухни. Также провели мастер-классы по изготовлению традиционного блюда чак-чак.