В Хабаровске на «Сабантуй» собрались свыше трех тысяч жителей

Национальный татарский праздник «Сабантуй» прошел на стадионе имени Ленина в Хабаровске. Для гостей мероприятия приготовили концертную программу и угощения.
На празднике выступили творческие коллективы из Хабаровска и Приморского края и Республики Татарстан.
Как сообщили в правительстве региона, состоялся турнир по национальной борьбе кореш. Победителю по традиции вручили живого барана.
Остальные могли принять участие в национальных развлечениях: ныряние в таз с кефиром за кольцом, беге в мешках, с ложкой, разбить вслепую горшок либо проверить свои знания татарской кухни. Также провели мастер-классы по изготовлению традиционного блюда чак-чак.