На трассе Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово ремонтируют участок в 50 км

— Всего на автодороге Иркутск — Усть-Ордынский — Жигалово работы по восстановлению изношенного асфальтобетонного полотна проводятся на участке протяженностью 50 километров. Этот показатель значительно превышает объемы работ, которые проводили ранее. Так, для сравнения, в 2019 году в нормативное состояние на этой трассе было приведено пять километров, поэтому отмечается положительная динамика, — рассказывают в правительстве.