На трассе Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово ремонтируют участок в 50 км

На трассе Иркутск — Усть-Ордынский — Жигалово ремонтируют участок протяженностью в 50 км. В июле выездная комиссия под руководством Руслана Ситникова, первого заместителя Председателя Правительства региона, проверила ход работ. Участие в работе также приняли сотрудники министерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве Иркутской области.
— Всего на автодороге Иркутск — Усть-Ордынский — Жигалово работы по восстановлению изношенного асфальтобетонного полотна проводятся на участке протяженностью 50 километров. Этот показатель значительно превышает объемы работ, которые проводили ранее. Так, для сравнения, в 2019 году в нормативное состояние на этой трассе было приведено пять километров, поэтому отмечается положительная динамика, — рассказывают в правительстве.
Некоторые участки уже отремонтированы. К примеру, объект с 80-го по 100-й километр уже готов. Сейчас работы полным ходом идут на участке от Баяндая до Манзурки. К слову, он считается самым сложным.
В ходе проверки было решено, что на участке от Баяндая до Манзурки нужно провести научно-исследовательские работы.