В Хабаровском крае фиксируется спад уровня воды на реке Уссури

За последние 24 часа в селе Забайкальское вода отступила с 26 приусадебных участков и одной сельской дороги. На данный момент в этом селе остаются подтопленными два земельных участка. В целом, в Вяземском районе под водой ещё находятся четыре приусадебных и земельных участка, а также три отрезка деревенских дорог. В Нанайском, Комсомольском районах и районе имени Лазо ситуация без изменений, сообщает AmurMedia со ссылкой на ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
На утро 13 июля 2024 года в семи сёлах четырёх муниципалитетов подтоплены 56 приусадебных и 14 земельных участков, а также четыре дорожных участка.
Согласно данным Дальневосточного УГМС, уровни воды на реке Уссури сохраняют статус неблагоприятного явления. Пик паводка на нижнем Амуре проходит в Нанайском районе у села Малмыж, где отмечается подъём воды на 4−10 сантиметров в сутки. В других реках существенных изменений в водном режиме не наблюдается, имеются лишь небольшие колебания уровня воды. В районе Хабаровска на реке Амур в ближайшие два дня ожидается дополнительное снижение уровня воды на 35−40 см.
Уровни воды на 07:00 (ХБР) 14 июля 2024 года по данным Дальневосточного УГМС:
· р. Уссури, с. Лончаково — 344 см (-23 см за сутки) (уровень неблагоприятного явления — 350 см, опасного — 500 см);
· р. Уссури, с. Шереметьево — 841 см (-19 см за сутки) (уровень неблагоприятного явления — 810 см, опасного — 950 см);
· р. Уссури, с. Венюково — 431 см (-20 см за сутки) (уровень неблагоприятного явления — 400 см, опасного — 520 см);
· р. Уссури, с. Новосоветское — 594 см (-15 см за сутки) (уровень неблагоприятного явления — 550 см, опасного — 700 см);
· р. Амур, г. Хабаровск — 288 см (-18 см за сутки) (уровень неблагоприятного явления — 450 см, опасного — 600 см).
В Центре управления в кризисных ситуациях установлено тесное сотрудничество с гидрологами Дальневосточного УГМС, проводится обмен данными и регулярное уточнение обстановки с главами поселений и дежурно-диспетчерскими службами муниципальных районов.