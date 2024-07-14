В Хабаровском крае фиксируется спад уровня воды на реке Уссури

За последние 24 часа в селе Забайкальское вода отступила с 26 приусадебных участков и одной сельской дороги. На данный момент в этом селе остаются подтопленными два земельных участка. В целом, в Вяземском районе под водой ещё находятся четыре приусадебных и земельных участка, а также три отрезка деревенских дорог. В Нанайском, Комсомольском районах и районе имени Лазо ситуация без изменений, сообщает AmurMedia со ссылкой на ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.