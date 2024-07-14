Дожди и жара ожидают жителей Красноярска на новой рабочей неделе

В Красноярске на новой рабочей неделе ожидаются дожди и жара до +29 градусов. Свежим прогнозом погоды поделились синоптики Гидрометцентра России.
В понедельник, 15 июля, ожидается до +28 градусов в дневное время, ночью похолодает до +16 градусов. Синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков. Ветер северо-западный до 2−5 метров в секунду.
Во вторник, 16 июля, температура днём составит до +29 градусов, в вечернее время будет до +17 градусов. Ожидается переменная облачность, осадки не прогнозируются. Ветер северный до 2−5 метров в секунду.
В среду, 17 июля, прогнозируется до +27 градусов в светлое время суток, вечером придёт похолодание до +18 градусов. Прогнозируется облачная погода и небольшие дожди. Ветер юго-западный до 2−5 метров в секунду.
В четверг, 18 июля, температура днём составит до +27 градусов, вечером ожидается до +17 градусов. Синоптики прогнозируют облачную погоду и небольшие дожди. Ветер северо-западный до 1−5 метров в секунду.
В пятницу, 19 июля, ожидается до +28 градусов в дневное время, ночью похолодает до +17 градусов. Прогнозируется облачная погода и небольшой дождь. Ветер северный до 2−5 метров в секунду.