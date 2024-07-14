Жара в Омске сменится туманами и грозами. Дата

По информации Обь-Иртышского УГМС, в Омской области жара спадёт только на следующей неделе. Сегодня, в воскресенье 14 июля, в регионе ожидается до +33 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди.
В понедельник, 15 июля, сохранится жаркая погода с температурой воздуха +27… +32 градуса. Ночью начнутся туманы, днём местами пройдут кратковременные дожди с грозой. Порывы ветра при грозе составят 15−18 метров в секунду.
С 16 июля жара пойдёт на спад. Температура ночью упадёт до +13… +18 градусов, днём будет уже +23… +28. Согласно долгосрочному прогнозу погоды на сайте Gismeteo, к концу недели в Омской области похолодает до +22 градусов. Со вторника, 16 июля, начнутся дожди, которые до конца недели будут ежедневными. К концу месяца снова ожидается возвращение жары.