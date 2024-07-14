Жара в Омске сменится туманами и грозами. Дата

С 16 июля жара пойдёт на спад. Температура ночью упадёт до +13… +18 градусов, днём будет уже +23… +28. Согласно долгосрочному прогнозу погоды на сайте Gismeteo, к концу недели в Омской области похолодает до +22 градусов. Со вторника, 16 июля, начнутся дожди, которые до конца недели будут ежедневными. К концу месяца снова ожидается возвращение жары.