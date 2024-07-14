Впервые в Иркутской области проходит фестиваль «Ангара-Джаз»

В Иркутской области проходит первый Всероссийский молодежный фестиваль-форум «Ангара-Джаз». В Приангарье со всей России прилетели более 100 молодых джазовых музыкантов и коллективов. Открыл праздничное мероприятие губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Об этом КП-Иркутск рассказали в региональном правительстве.
— Мы создаем условия для того, чтобы музыка жила в душе и в сердце. Я бы хотел, чтобы и этот фестиваль долго жил в сердце каждого из нас. Очень важно, когда на сцену выходят молодые музыканты, потом они станут знамениты, приедут сюда и скажут: «Я тут начинал!». Эта площадка должна стать трамплином для молодых талантливых артистов. И конечно, мы считаем, что эту площадку нужно развивать, для этого нужно создать инициативную группу, заинтересованную в продвижении молодых артистов, — сказал Игорь Кобзев.
Поучаствовать в молодежном проекте желали более 500 человек. Ведь именно столько заявок поступило от джазовых музыкантов в возрасте от 18 до 35 лет. Прослушивания удалось пройти только малой части. 100 участников выступят 13 и 14 июля в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы». Пять лучших коллективов в ноябре выступят на фестивале «Джаз на Байкале».