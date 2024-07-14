Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин: настало время дел

В рамках работы координационного совета 13 и 14 июля в ТОГУ состоялась сессия по разработке предложений в стратегию научно-технологического развития Хабаровского края. Прошли мероприятия по популяризации науки, лекции для учителей по научному волонтерству и мастер-классы для школьников, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Участники провели обсуждения на темы, связанные с организацией процесса выращивания на территории края научных кадров, вовлечения молодежи в научную работу, в том числе в рамках реализации программы научно-технологического развития Хабаровского края. Молодые ученые рассмотрели опыт региона в развитии науки и технологий, высшего образования и поддержке талантливой молодежи.
— Страна просто обречена на технологические прорывы, мы не выживем, если не переплавим свои знания в конкретную практическую реализацию. Мы должны создать технологический суверенитет, это та задача, которая поставлена президентом. И во многом здесь могут помочь инженерные школы, которые созданы при Тихоокеанском госуниверситете. Ведь если студент в процессе обучения может реализовать свои идеи — он останется в крае. А мы — власть — должны будем обеспечить ему достойную жизнь. Мы действительно нуждаемся в том самом мультипликативном эффекте, за которым будет стоять рост промышленности и индустриализации региона, — сказал врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин.
В эти же дни в ТОГУ стартовала образовательная программа второго модуля проекта «Муравьев-Амурский 2030». Она предназначена для подготовки нового поколения госслужащих — тех, кто обеспечит устойчивый экономический рост России в условиях жесткой конкуренции и сложной геополитической обстановки.
Глава Хабаровского края Дмитрий Демешин пожелал конкурсантам успешно пройти обучение и применить полученные знания на практике.
— Я в чиновники перешел не так давно, вижу, что административные барьеры надо устранять вместе с вами. Подумать, как ваши знания и навыки, а вы все люди уже опытные, превратятся в решение конкретных задач. Время авансов в нашей стране ушло, и настало время дел, — напутствовал конкурсантов Дмитрий Демешин.
Образовательная программа «Муравьев-Амурский 2030» состоит из восьми модулей, включающих лучшие практики подготовки управленческих кадров и стажировки в дальневосточных регионах.