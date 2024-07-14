Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин: настало время дел

— Страна просто обречена на технологические прорывы, мы не выживем, если не переплавим свои знания в конкретную практическую реализацию. Мы должны создать технологический суверенитет, это та задача, которая поставлена президентом. И во многом здесь могут помочь инженерные школы, которые созданы при Тихоокеанском госуниверситете. Ведь если студент в процессе обучения может реализовать свои идеи — он останется в крае. А мы — власть — должны будем обеспечить ему достойную жизнь. Мы действительно нуждаемся в том самом мультипликативном эффекте, за которым будет стоять рост промышленности и индустриализации региона, — сказал врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин.