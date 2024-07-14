Сильные дожди прошли в Челябинской области — выпало до 81% месячной нормы за сутки

Это следует из обзора погоды за последние 24 часа.
«С 8.00 13 июля до до 8.00 14 июля наблюдалась дождливая погода, в большинстве районов прошли дожди с грозами, местами — сильные (от 0,4 до 62 мм). Наибольшее количество осадков отметили метеостанции в Бродокалмаке и Верхнеуральске (47−62 мм, что составило 59 и 81% месячной нормы соответственно). В отдельных районах порывы ветра достигали 15−16 м/с. Температура воздуха днем в субботу была плюс 18−30, минувшей ночью плюс 15−19 градусов», — говорится в комментарии дежурного синоптика.
Напомним, все, что выше 15 миллиметров, считается сильным дождем, более 50 миллиметров — очень сильным и уже относится к категории опасных погодных явлений. Бывают также очень интенсивные дожди, когда, например, за один час выпадает 30 миллиметров осадков и более — это тоже очень опасно и может спровоцировать подтопления.
Добавим, в регионе действует штормовое предупреждение: до конца суток 14 июля в отдельных районах сохранятся грозы, сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, град, кое-где — крупный, шквалистое усиление ветра при грозах 20−25 м/с.