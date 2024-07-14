Сильные дожди прошли в Челябинской области — выпало до 81% месячной нормы за сутки

Напомним, все, что выше 15 миллиметров, считается сильным дождем, более 50 миллиметров — очень сильным и уже относится к категории опасных погодных явлений. Бывают также очень интенсивные дожди, когда, например, за один час выпадает 30 миллиметров осадков и более — это тоже очень опасно и может спровоцировать подтопления.