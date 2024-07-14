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Йогу с козлятами проводят в зоопарке Иркутска

Спортивный инструктор проводит медитацию с козлятами.

Источник: Комсомольская правда

Посетить необычную йогу теперь можно в зоопарке столицы Приангарья. Каждые выходные спортивный инструктор проводит медитацию с козлятами в Иркутском зоосаде. У этого направления даже название есть — козойога. Об этом КП-Иркутск рассказали в зоосаде.

— Иркутский зоосад совместно с тренером проводит занятия по козойоге. Опытный инструктор проведет полезную тренировку, козочки помогут снять стресс, — сообщают в зоосаде.

Пока сибиряки выполняют различные упражнения, козлята запрыгивают им на спину. Таким образом, маленькие копытца делают массаж. Кроме этого, такая тренировка идеально тренирует баланс, выносливость и укрепляет мышцы. Плюс козлята переключают внимание занимающихся, их действия отвлекают от серьезных мыслей.

Одно занятие длится час. А проходит козойога по средам и субботам с 10:00 до 11:00. Посещение возможно исключительно по предварительной записи. Ведь количество мест ограничено.