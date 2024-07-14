Йогу с козлятами проводят в зоопарке Иркутска

Посетить необычную йогу теперь можно в зоопарке столицы Приангарья. Каждые выходные спортивный инструктор проводит медитацию с козлятами в Иркутском зоосаде. У этого направления даже название есть — козойога. Об этом КП-Иркутск рассказали в зоосаде.