Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синоптики рассказали, как долго Челябинскую область будут заливать дожди

Воскресенье, 14 июля, в Челябинске и многих других населённых пунктах региона началось с проливных дождей. Надолго ли задержится такая погода, выяснили синоптики. Спойлер: солнце не за горами.

Сейчас в Ричмонде: +26° 2 м/с 84% 761 мм рт. ст. +25°
Источник: Pchela.News

На фоне дождей, которые местами обещают быть очень сильными, ливней, гроз, града и шквалистого ветра до 20−25 метров в секунду на 14 июля на Южном Урале объявлено штормовое предупреждение. По данным местного отделения Гидрометцентра, днём воздух прогреется до +23…+28 градусов. В ночь на понедельник похолодает до +14…+19, а непогода пойдёт на спад. Сильные дожди и грозы задержатся на юге и востоке ещё минимум на день, на остальной территории ожидается облачность с прояснениями и временами лишь небольшие дожди. Уличные термометры покажут +22…+27.

В Челябинске в воскресенье ожидается +24…+26, дожди, грозы. В понедельник — кратковременные дожди, возможны грозы, ночью — до +16…+18, днём — до +25…+27. По данным долгосрочного прогноза от сервиса «Яндекс. Погода», осадки прекратятся уже во вторник.