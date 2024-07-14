Синоптики рассказали, как долго Челябинскую область будут заливать дожди

На фоне дождей, которые местами обещают быть очень сильными, ливней, гроз, града и шквалистого ветра до 20−25 метров в секунду на 14 июля на Южном Урале объявлено штормовое предупреждение. По данным местного отделения Гидрометцентра, днём воздух прогреется до +23…+28 градусов. В ночь на понедельник похолодает до +14…+19, а непогода пойдёт на спад. Сильные дожди и грозы задержатся на юге и востоке ещё минимум на день, на остальной территории ожидается облачность с прояснениями и временами лишь небольшие дожди. Уличные термометры покажут +22…+27.