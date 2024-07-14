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Поход в Крымские горы: что важно знать

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости Крым. Отправляясь в Крымские горы, нужно обязательно зарегистрироваться на официальном сайте МЧС и заранее продумать содержимое своего рюкзака. Такой совет в пресс-центре РИА Новости Крым дал начальник «Крым-Спас» Андрей Назаренко.

Источник: РИА "Новости"

«Человек, который собирается в горный поход, в первую очередь должен зарегистрироваться на сайте МЧС. А также ознакомиться с ближайшим прогнозом погоды, и, если штормовое предупреждение — никуда не идти. Сейчас sms-сообщения всем приходят. Кроме того, о походе стоит сообщить своим родственникам и друзьям», — дал рекомендации Назаренко.

По его словам, важно выбирать удобную одежду и обувь. При этом нужно учитывать, что в горах погода может резко меняться. Из обуви лучше всего отдать предпочтение трекинговым кроссовкам, никаких босоножек и шлепанцев.

«Также при себе необходимо иметь средства связи — мобильный телефон и портативное зарядное устройство. А также еду на двое суток», — сказал он. И добавил: «с маршрута не сходить и никаких растений в лесу не есть».

Кроме того, в походном рюкзаке должны находиться средства от клещей и комаров, хотя бы два метра бинта и пластырь для оказания первой медпомощи при необходимости. А вот брать с собой в горы алкоголь спасатели категорически не рекомендуют.

Ранее заместитель начальника по поисково-спасательной работе учреждения «Крым-Спас» Владимир Мельников в эфире радио «Спутник в Крыму» перечислил основные опасности, которые могут в себе таить Крымские горы для неподготовленных людей.

С 7 апреля 2024 года на территории всего Крыма введен особый противопожарный режим, а с 25 апреля ограничено пребывание граждан в лесах в связи с высокой пожароопасностью.