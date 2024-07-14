Поход в Крымские горы: что важно знать

«Человек, который собирается в горный поход, в первую очередь должен зарегистрироваться на сайте МЧС. А также ознакомиться с ближайшим прогнозом погоды, и, если штормовое предупреждение — никуда не идти. Сейчас sms-сообщения всем приходят. Кроме того, о походе стоит сообщить своим родственникам и друзьям», — дал рекомендации Назаренко.