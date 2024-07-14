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Драка между китайскими туристами произошла на погранпереходе в Приморье

Кадры массовой потасовки опубликовали в социальных сетях.

Источник: Соцсети

Массовая драка на погранпереходе «Пограничный» произошла в Приморье. Кадры конфликта утекли в социальные сети.

«Жители Китая собирались вернуться из Приморья. Конфликт произошел между туристами и “помогаями” из-за несоблюдения очереди», — рассказывают очевидцы.

На видео, которое длится почти две минуты, слышны крики, однако понять, из-за чего ругаются туристы, сложно. В какой-то момент потасовка перерастает в драку, кто-то машет руками, что провоцирует другие.

В пресс-службе УМВД по Приморью корреспонденту «Комсомолки» рассказали, что заявление о драки в полицию не поступало, судя по всему, сотрудники погранперехода разняли дерущихся своими силами.

туризм и отдых