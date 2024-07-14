Драка между китайскими туристами произошла на погранпереходе в Приморье

Массовая драка на погранпереходе «Пограничный» произошла в Приморье. Кадры конфликта утекли в социальные сети.
«Жители Китая собирались вернуться из Приморья. Конфликт произошел между туристами и “помогаями” из-за несоблюдения очереди», — рассказывают очевидцы.
На видео, которое длится почти две минуты, слышны крики, однако понять, из-за чего ругаются туристы, сложно. В какой-то момент потасовка перерастает в драку, кто-то машет руками, что провоцирует другие.
В пресс-службе УМВД по Приморью корреспонденту «Комсомолки» рассказали, что заявление о драки в полицию не поступало, судя по всему, сотрудники погранперехода разняли дерущихся своими силами.