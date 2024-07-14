В 90-е вернулись? Раскрыты новые детали жесткого дебоша в ночном клубе Приморья

Трех подозреваемых установили задержали следователи СКР по Приморскому краю в ходе расследования уголовного дела по факту хулиганских действий в ночном клубе «Пазл» в Андреевке. Там в ночь с 12 на 13 июля произошла массовой драка со стрельбой, в сеть попало видео (18+), сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой пресс-службе СУ СК РФ по Приморскому краю.