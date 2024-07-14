В 90-е вернулись? Раскрыты новые детали жесткого дебоша в ночном клубе Приморья

Трех подозреваемых установили задержали следователи СКР по Приморскому краю в ходе расследования уголовного дела по факту хулиганских действий в ночном клубе «Пазл» в Андреевке. Там в ночь с 12 на 13 июля произошла массовой драка со стрельбой, в сеть попало видео (18+), сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой пресс-службе СУ СК РФ по Приморскому краю.
Среди трех подозреваемых, задержанных следователями СКР по Приморскому краю, — 25-летний Анатолий Гузеев, 26-летний Вахид Ибадов, 29-летний Нахмед Ибадов (ч. 2 ст. 213 УК РФ).
По версии следствия, ночью 13 июля 2024 года подозреваемые и другие участники, группой лиц по предварительному сговору, находясь возле ночного клуба Pazzle (Пазл) по улице Школьная в селе Андреевка, произвели не менее 4−5 выстрелов в сторону отдыхающих и в воздух.
«Причиной произошедшего стал конфликт на фоне отказа владельца клуба от охранных услуг подозреваемых, которые в связи с отказом решили отомстить», — считает следствие.
С места происшествия изъяты гильзы от травматического оружия.
Следователями СКР принято решение о необходимости избрания в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу. Работа по установлению других участников хулиганских действий продолжается.
В пресс-службе ведомства добавляют, что граждане, пострадавшие от действий подозреваемых лиц, могут обратиться в следственные органы СКР по Приморскому краю.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УФСБ России по Приморскому краю и УМВД России по Приморскому краю.