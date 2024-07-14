В Иркутске уберут разметку на Ленина

В результате нанесения разметки ездить по трамвайным путям на улице Ленина стало запрещено. Сначала говорили, что это будет выделенная полосы для автобусов — но на ней не появилось специального обозначения. Потом — о том, что это сделано по новому проекту организации дорожного движения в центре Иркутска, но оказалось, что такое решение только сделало хуже: двигаться по улице Ленина стало возможно только по одной полосе в каждую сторону от Горького до Карла Маркса, что привело к гигантским пробкам.