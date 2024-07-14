С карты Новосибирской области за десять лет исчезли 11 деревень

С 2014 по 2024 годы в Новосибирской области упразднили 11 деревень. Об этом сообщил «BFM-Новосибирск».
Отмечается, что населённые пункты ликвидируют, если три года в них никто не живёт. Власти региона принимают соответствующий закон, в НСО такой ни разу не отклонили — восстановить умершие деревни просто нет возможности.
Мёртвые населённые пункты есть во всех муниципалитетах Новосибирской области. Портал добавил, что в 2024-м году упразднили одну деревню, на очереди ещё шесть.
Последней «закрыли» деревню Кругленькую в Венгеровском районе — там никто не жил восемь лет.
«Как только школу в деревне закрыли, это уже, считай, пошел обратный отсчет… Если еще и крупного сельхозпредприятия в округе нет, или оно закрылось, то люди начинают уезжать. И постепенно остаются только старики», — рассказала «BFM-Новосибирск» одна из жительниц Искитимского района.