С карты Новосибирской области за десять лет исчезли 11 деревень

«Как только школу в деревне закрыли, это уже, считай, пошел обратный отсчет… Если еще и крупного сельхозпредприятия в округе нет, или оно закрылось, то люди начинают уезжать. И постепенно остаются только старики», — рассказала «BFM-Новосибирск» одна из жительниц Искитимского района.