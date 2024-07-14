14 июля французы отмечают День взятия Бастилии

Иногда говорят о слабости Людовика, — якобы на этой стадии он должен был отправить войска и разогнать бунтовщиков силой. Но перед глазами у него стоял пример Карла I, английского короля. Тот в аналогичной ситуации не стал вести дебаты, а начал сбор армии и объявил войну парламенту. Войну он проиграл, после чего был казнен как предатель, а к власти пришли мятежники. К тому же, как показал опыт, французские войска и дворяне имели примерно те же взгляды, что и Национальное собрание, поэтому подавление бунта могло мгновенно обернуться против короля.