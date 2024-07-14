Пермяки называют новорожденных детей необычными именами

Отмечается, что в последнее время сохраняется тенденция давать новорожденным интересные и необычные имена. Так, родители выбирали для девочек такие имена, как Авигея, Барселона, Моника, Оливия, Аглая, Ярослава, Виталина, Латифа Любава, Таина. Мальчиков также называли необычными и редкими именами. Например, в их число вошли Лука, Радмир, Эдам, Дионис, Соломон, Парфен, Елисей, Авдей, Хасан и Эдам.