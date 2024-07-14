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Один авиаперевозчик допустил задержки сразу двух воскресных рейсов из Омска

Согласно онлайн-табло Омского аэропорта, по состоянию на 11:00 воскресенья, 14 июля 2024 года, зафиксирована задержка вылета двух бортов по разным направлениям, но объединенных общим перевозчиком.

Источник: Freepik

Так, с опозданием примерно на час, в 5:31 вместо 4:30, в пункт назначения отправился самолет «Уральских авиалиний» до Сочи.

Более продолжительным оказался перенос рейса до Москвы. Борт должен был стартовать в 6:30, однако, по данным онлайн-табло Омского аэропорта, это произошло примерно на 3 часа позднее — в 9:42.

Судя по всему, причиной нарушения графика может оказаться позднее прибытие транспорта, назначенного под осуществление рейсов, так как воздушные суда отправились в Омск с задержкой.

Стоит отметить, что задержки рейсов по маршруту Омск — Сочи с наступлением июля 2024 года фиксировались неоднократно.