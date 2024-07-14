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Стала известна погода в Новосибирске на следующую неделю

В Новосибирске продолжается аномальная жара.

Сейчас в Ричмонде: +23° 2 м/с 97% 759 мм рт. ст. +25°
Источник: Сиб.фм

Синоптики портала сервиса Погода.Mail сообщили, что на следующей неделе в Новосибирске будет облачно, но по-прежнему жарко — до +29 градусов.

Однако во вторник будет небольшой дождь, но уже +32 градуса жары.

В среду в Новосибирске будет прохладней — до +25 градусов днем и +19 ночью, ожидаются небольшие дожди.

С четверга по субботу пройдут дожди. Температура воздуха составит 23−26 градусов тепла. Воскресенье сервис видит облачным без осадков.

Напомним, что в Новосибирске Обь назвали самым опасным водоемом для купания.