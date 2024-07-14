Стала известна погода в Новосибирске на следующую неделю

Синоптики портала сервиса Погода.Mail сообщили, что на следующей неделе в Новосибирске будет облачно, но по-прежнему жарко — до +29 градусов.
Однако во вторник будет небольшой дождь, но уже +32 градуса жары.
В среду в Новосибирске будет прохладней — до +25 градусов днем и +19 ночью, ожидаются небольшие дожди.
С четверга по субботу пройдут дожди. Температура воздуха составит 23−26 градусов тепла. Воскресенье сервис видит облачным без осадков.
Напомним, что в Новосибирске Обь назвали самым опасным водоемом для купания.