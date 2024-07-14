В зоопарке под Омском выбрали имя для детёныша кенгуру

14 июля в зоопарке праздничный день. Там открыли новый вольер для кенгуру, а также выбрали имя для малыша кенгуру, который появился этой зимой. Малыша назвали Арчи. Это имя победило с отрывом в 40 голосов. Теперь малыш будет жить в новом вольере с новым именем.