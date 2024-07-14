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В зоопарке под Омском выбрали имя для детёныша кенгуру

Также в зоопарке открыли новый вольер для кенгуру.

Источник: Большереченский зоопарк

В Большереченском зоопарке рассказали о торжественном открытии нового вольера для кенгуру и выборе имени для кенгурёнка.

14 июля в зоопарке праздничный день. Там открыли новый вольер для кенгуру, а также выбрали имя для малыша кенгуру, который появился этой зимой. Малыша назвали Арчи. Это имя победило с отрывом в 40 голосов. Теперь малыш будет жить в новом вольере с новым именем.

Ранее мы сообщали, что малыш полгода провёл в сумке у матери. Родился он размером около 2 см и на протяжении 6 месяцев рос и набирался сил. Уже к лету он начал показываться из сумки матери.

флора и фауна