Писательница Татьяна Толстая впервые посетила Иркутск

С сибиряками Татьяна Толстая говорила о литературе, языке, хороших книгах и о современном телевидении. Также во время беседы писательница упомянула о наших знаменитых земляках и даже затронула тему подрастающего поколения. Стоит отметить, что горожане радушно приняли Татьяну. Зал встречал и провожал ее громкими овациями.