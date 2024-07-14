Писательница Татьяна Толстая впервые посетила Иркутск. Прилетела в столицу Приангарья литературный критик, публицист и телеведущая в рамках семейного фестиваля «Энергия+». Мероприятие проходит на площади у памятника Александру III с 12 по 14 июля.
Главным гостем фестиваля стала настоящий классик русской литературы — Татьяна Толстая. На площадках, расположившихся прямо под открытым небом, с самого утра были сотни людей. И дело вовсе не в том, что наконец выглянуло солнце. Просто расписание событий невероятно насыщенное.
С сибиряками Татьяна Толстая говорила о литературе, языке, хороших книгах и о современном телевидении. Также во время беседы писательница упомянула о наших знаменитых земляках и даже затронула тему подрастающего поколения. Стоит отметить, что горожане радушно приняли Татьяну. Зал встречал и провожал ее громкими овациями.