Полицейские всех отделов Екатеринбурга вышли на массовый рейд

— Операция вызвана непрекращающимся ростом количества дистанционных хищений денег у населения путем обмана. Только на уходящей неделе в городскую полицию поступило заявлений о мошенничестве на сумму свыше 20 миллионов рублей, — рассказали в УМВД по Екатеринбургу.