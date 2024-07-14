Полицейские всех отделов Екатеринбурга вышли на массовый рейд

Начальник УМВД Екатеринбурга Максим Метелица возглавил рейд по борьбе с мошенничеством. В нем 13 июля приняли участие 15 отделов полиции, включая участковых, оперативные службы, кинологов, Госавтоинспекцию.
Силовики вышли на улицы Екатеринбурга, чтобы рассказать пожилым людям о том, какие схемы используют злоумышленники, чтобы украсть деньги.
— Операция вызвана непрекращающимся ростом количества дистанционных хищений денег у населения путем обмана. Только на уходящей неделе в городскую полицию поступило заявлений о мошенничестве на сумму свыше 20 миллионов рублей, — рассказали в УМВД по Екатеринбургу.
Подполковник Метелица лично обратился к жителям. При беседе начальник городского УМВД предупреждал горожан о необходимости быть бдительными и не переводить свои деньги аферистам.
Например, лжеброкеры заставили доверчивого екатеринбуржца «инвестировать» в фиктивную криптобиржу свыше трех миллионов рублей. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Полицейские рассказали о таких схемах обмана как звонки от лжесиловиков или банковских работников, звонки от «руководителя», «сотового оператора».