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В Новосибирске назвали сроки строительства дороги на Фрунзе и станций метро

Мэрия опубликовала проект планировки.

Источник: Сиб.фм

На сайте мэрии Новосибирска выложили проект планировки территории от улицы Фрунзе до Гусинобродского шоссе и Доватора в Дзержинском районе Новосибирска.

Зону индивидуальной застройки хотят сохранить, а снести только часть частного сектора западнее улицы Волочаевской.

Улица Фрунзе должна пересечься с улицей Коминтерна. Так она станет магистралью непрерывного движения. Это планируется сделать после 2030 года.

Две новые станции Дзержинской линии метро «Гусинобродская» и «Молодежная» хотят построить на первом этапе реализации проекта — в 2025 году.

Завершающий участок данной линии метро должен пройти в створе Гусинобродского шоссе до пересечения с улицей Коминтерна. Там построят электродепо подземки.

Трамвайные пути продлят до улицы Биатлонной, а троллейбусы будут ходить по улицам Богаткова (соединится с улицей Волочаевской) и Доватора (реконструируют и проведут до Татьяны Снежиной).