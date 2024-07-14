В Новосибирске назвали сроки строительства дороги на Фрунзе и станций метро

На сайте мэрии Новосибирска выложили проект планировки территории от улицы Фрунзе до Гусинобродского шоссе и Доватора в Дзержинском районе Новосибирска.
Зону индивидуальной застройки хотят сохранить, а снести только часть частного сектора западнее улицы Волочаевской.
Улица Фрунзе должна пересечься с улицей Коминтерна. Так она станет магистралью непрерывного движения. Это планируется сделать после 2030 года.
Завершающий участок данной линии метро должен пройти в створе Гусинобродского шоссе до пересечения с улицей Коминтерна. Там построят электродепо подземки.
Трамвайные пути продлят до улицы Биатлонной, а троллейбусы будут ходить по улицам Богаткова (соединится с улицей Волочаевской) и Доватора (реконструируют и проведут до Татьяны Снежиной).