Президент Федерации футбола Казахстана находится под следствием УЕФА

«По словам анонимного источника из Федерации футбола Казахстана, который дал комментарии Inside The Games, два крупнейших футбольных клуба подали жалобу в Комитет УЕФА по контролю, этике и дисциплине на главу Федерации футбола Казахстана, утверждая, что КФФ продвигает интересы одной из многочисленных букмекерских компаний», — говорится в сообщении.