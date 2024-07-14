Вспышку опасной «болячки» зафиксировали в Приморье — чего опасаться

В Пограничном округе Приморья выявлен очаг африканской чумы свиней. Вирус обнаружен в частном домашнем хозяйстве. Заражение животных подтвердили специалисты ветеринарной лаборатории в Уссурийске, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Tg-канал (18+) администрации Пограничного округа.
У жительницы Духовского заболели свиньи, и она обратилась за помощью в ветслужбу. Специалисты провели отбор проб у заболевших животных и направили анализы в Уссурийскую межобластную ветеринарную лабораторию. Они оказались положительными.
Ветслужба Пограничного при помощи администрации округа обеспечила изъятие животных в эпизоотическом очаге, уничтожение и ликвидацию их останков (сожжение), а также деревянных конструкций, где содержались заражённые свиньи. В хозяйстве проведена дезинфекция.
В пятикилометровой зоне от очага заражения, куда вошло село Духовское, изъяты и ликвидированы все свиньи. Владельцы получат компенсацию. По периметру установлены дезинфекционные барьеры, они будут действовать в течение всего периода карантинных мероприятий.
В зону наблюдения (10 км от очага) вошли села Бойкое, Богуславка и Жариково. Здесь будет проведен обход хозяйств, где имеются свиньи, осмотр животных.
Специалисты ветстанции информируют: переносчиками вируса чумы могут быть птицы, люди, домашние и дикие животные, грызуны. Опасность африканской чумы свиней кроется в быстром изменении форм течения заболевания, максимально быстром распространении болезни.