Вспышку опасной «болячки» зафиксировали в Приморье — чего опасаться

В пятикилометровой зоне от очага заражения, куда вошло село Духовское, изъяты и ликвидированы все свиньи. Владельцы получат компенсацию. По периметру установлены дезинфекционные барьеры, они будут действовать в течение всего периода карантинных мероприятий.