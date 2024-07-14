Кратковременные дожди и до плюс 36 будет сегодня в Беларуси

Погода в стране будет с переменной облачностью. Утром и днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, в некоторых районах прогремят грозы. Ветер переменных направлений 4−9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.



Температура воздуха составит плюс 24−29, на юго-востоке будет 30−34 градуса тепла, а по Гомельской области местами до плюс 36. В связи с этим Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности.