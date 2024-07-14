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Кратковременные дожди и до плюс 36 будет сегодня в Беларуси

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности из-за жаркой погоды объявлен в Беларуси сегодня, по Гомельской области ожидается до плюс 36 градусов. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Ричмонде: +23° 2 м/с 97% 759 мм рт. ст. +25°

Погода в стране будет с переменной облачностью. Утром и днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, в некоторых районах прогремят грозы. Ветер переменных направлений 4−9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.

Температура воздуха составит плюс 24−29, на юго-востоке будет 30−34 градуса тепла, а по Гомельской области местами до плюс 36. В связи с этим Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности.