Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Футболист из Черемхово сделал предложение любимой сразу после матча

Сибирячка согласилась стать женой футболиста.

Источник: Комсомольская правда

Днем 13 июля футбольная команда «ШАХТЕР» из Черемхово всухую разгромила противника из Усолья-Сибирского. Но во время чествования победителей один из игроков сделал предложение любимой прямо на игровом поле. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Вадим Семенов, мэр Черемхово.

— Наша команда «ШАХТЕР» одержала великолепную победу со счетом 3:0 над командой «ХИМИК» из Усолья-Сибирского. Поздравляю парней с отличным результатом! Так держать! — написал градоначальник. Особенно трогательным стал момент после матча.

Игрок черемховской команды Андрей Левченко сразу после матча решил взять слово.

«На сегодняшней игре присутствовала моя девушка. Сонь, спустись, пожалуйста», — решительно заявил в микрофон на все после Андрей. Дама сердца не заставила себя ждать. Тогда сибиряк встал на одно колено и протянул кольцо в красной коробочке девушке. И, конечно же, получил ответ: «ДА».