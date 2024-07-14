Футболист из Черемхово сделал предложение любимой сразу после матча

«На сегодняшней игре присутствовала моя девушка. Сонь, спустись, пожалуйста», — решительно заявил в микрофон на все после Андрей. Дама сердца не заставила себя ждать. Тогда сибиряк встал на одно колено и протянул кольцо в красной коробочке девушке. И, конечно же, получил ответ: «ДА».