Футболист из Черемхово сделал предложение любимой сразу после матча

Днем 13 июля футбольная команда «ШАХТЕР» из Черемхово всухую разгромила противника из Усолья-Сибирского. Но во время чествования победителей один из игроков сделал предложение любимой прямо на игровом поле. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Вадим Семенов, мэр Черемхово.
— Наша команда «ШАХТЕР» одержала великолепную победу со счетом 3:0 над командой «ХИМИК» из Усолья-Сибирского. Поздравляю парней с отличным результатом! Так держать! — написал градоначальник. Особенно трогательным стал момент после матча.
Игрок черемховской команды Андрей Левченко сразу после матча решил взять слово.
«На сегодняшней игре присутствовала моя девушка. Сонь, спустись, пожалуйста», — решительно заявил в микрофон на все после Андрей. Дама сердца не заставила себя ждать. Тогда сибиряк встал на одно колено и протянул кольцо в красной коробочке девушке. И, конечно же, получил ответ: «ДА».