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В Перми планируют создать крупный киноцентр для съемок фильмов

Его хотят открыть до 2030 года.

Источник: Комсомольская правда

В Перми до 2030 года планируют создать крупный киноцентр для съемок фильмов. Об этом сообщает ИА «Текст» со ссылкой на директора Центра развития кинопроизводства в Пермском крае Алену Семерикову-Волкову.

По информации издания, в киноцентре намерены разместить павильон для съемок, студии постпродакшена и другие необходимые службы. Соответствующее поручение о создании такого киноцентра в начале года дал губернатор Дмитрий Махонин.

Ранее сообщалось, что большой кинопавильон в Перми появится на территории Завода Шпагина. Его площадь составит около тысячи квадратных метров. В павильоне можно будет снимать рекламные ролики и другую видеопродукцию.

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