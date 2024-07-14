В Перми планируют создать крупный киноцентр для съемок фильмов

В Перми до 2030 года планируют создать крупный киноцентр для съемок фильмов. Об этом сообщает ИА «Текст» со ссылкой на директора Центра развития кинопроизводства в Пермском крае Алену Семерикову-Волкову.
По информации издания, в киноцентре намерены разместить павильон для съемок, студии постпродакшена и другие необходимые службы. Соответствующее поручение о создании такого киноцентра в начале года дал губернатор Дмитрий Махонин.
Ранее сообщалось, что большой кинопавильон в Перми появится на территории Завода Шпагина. Его площадь составит около тысячи квадратных метров. В павильоне можно будет снимать рекламные ролики и другую видеопродукцию.