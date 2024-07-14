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До +30 градусов: жаркая погода сохранится в Хабаровском крае 15 июля

Небольшой дождь возможен в северных районах Хабаровского края.

Сейчас в Ричмонде: +23° 2 м/с 97% 759 мм рт. ст. +25°
Источник: Комсомольская правда

15 июля на территории Хабаровского края ожидается преимущественно жаркая погода. В большинстве районов осадки не прогнозируются, лишь в северных районах возможен небольшой дождь. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

В краевой столице 15 июля осадков не ожидается. Температура воздуха ночью будет держаться в пределах от +15 до +17 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до +28 +30 градусов. Ветер будет южный, со скоростью от четырех до девяти метров в секунду.

В южных районах Хабаровского края день пройдет без осадков. Ночью температура воздуха составит от +12 до +15 градусов, а днем от +25 +30 градусов. Ожидается южный ветер с порывами от четырех до 10 метров в секунду.

Центральные районы края также обойдутся без значительных осадков. Ночью температура будет держаться в пределах от +12 до +17 градусов, днем воздух прогреется до +21 +30 градусов. Ветер будет дуть с юга, юго-востока со скоростью от четырех до девяти метров в секунду.

В северных районах Хабаровского края местами возможен небольшой дождь. Ночью столбики термометров покажут от +9 до +13, а днем температура воздуха составит от +15 до +29 градусов. Ветер будет различных направлений от пяти до 13 метров в секунду.