15 июля на территории Хабаровского края ожидается преимущественно жаркая погода. В большинстве районов осадки не прогнозируются, лишь в северных районах возможен небольшой дождь. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В краевой столице 15 июля осадков не ожидается. Температура воздуха ночью будет держаться в пределах от +15 до +17 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до +28 +30 градусов. Ветер будет южный, со скоростью от четырех до девяти метров в секунду.
В южных районах Хабаровского края день пройдет без осадков. Ночью температура воздуха составит от +12 до +15 градусов, а днем от +25 +30 градусов. Ожидается южный ветер с порывами от четырех до 10 метров в секунду.
Центральные районы края также обойдутся без значительных осадков. Ночью температура будет держаться в пределах от +12 до +17 градусов, днем воздух прогреется до +21 +30 градусов. Ветер будет дуть с юга, юго-востока со скоростью от четырех до девяти метров в секунду.
В северных районах Хабаровского края местами возможен небольшой дождь. Ночью столбики термометров покажут от +9 до +13, а днем температура воздуха составит от +15 до +29 градусов. Ветер будет различных направлений от пяти до 13 метров в секунду.