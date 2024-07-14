До +30 градусов: жаркая погода сохранится в Хабаровском крае 15 июля

В краевой столице 15 июля осадков не ожидается. Температура воздуха ночью будет держаться в пределах от +15 до +17 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до +28 +30 градусов. Ветер будет южный, со скоростью от четырех до девяти метров в секунду.