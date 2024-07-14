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Какой будет погода на неделе в Краснодарском крае

В регионе будет малооблачно и жарко.

Погода в Ричмонде: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: Агентство «Москва»

На предстоящей неделе на Кубани ожидается малооблачная погода, местами возможны грозы к концу недели. Воздух в среднем по краю прогреется до 35 градусов, сообщает ИА KrasnodarMedia.

В Краснодаре к середине неделитемпература воздуху достигнет отметки 38°, осадков не предвидится, будет малооблачно, в пятницу возможна гроза.

В Сочи чуть прохладнее -— 30−31°, малооблачно, без осадков. Температура воды достигнет отметки 28°.

В Новороссийске переменная облачность, в среду возможен небольшой дождь, температура воздуха 34−36°, вода прогреется до 26°.

В Геленджике неделя начнется с жаркой погоды и температуры воздуха 34−36°, к пятнице она опустится до отметки 20−31°, температура воды 25°.

В Анапе на неделе прогнозируется малооблачно, ясно, ткмпература воздуха 36°, к концу недели снизится до 32°.