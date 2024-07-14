Собянин: 32 тыс. виртуальных карт «Тройка» выпущено в Москве с конца мая

«Все больше пассажиров выбирают виртуальную “Тройку”, чтобы оплачивать проезд телефоном. С конца мая выпущено 32 тыс. карт. Они работают в метро, на Московском центральном кольце, Московских центральных диаметрах, регулярном речном и наземном транспорте», — написал Сергей Собянин.
Он отметил, что от покупки билета на виртуальную «Тройку» до момента валидации проезда проходит меньше минуты. При этом можно пользоваться большинством абонементов и оплачивать проезд с помощью билета «Кошелек».
«Выпуск виртуальной карты доступен в приложении “Метро Москвы”. Нужно добавить ее в личном кабинете, выбрать билет из тарифного меню и привязать банковскую карту», — подчеркнул мэр.