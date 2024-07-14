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Собянин: 32 тыс. виртуальных карт «Тройка» выпущено в Москве с конца мая

В Москве с конца мая 2024 года выпущено 32 тыс. виртуальных карт «Тройка», которые позволяют оплачивать проезд телефоном. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

«Все больше пассажиров выбирают виртуальную “Тройку”, чтобы оплачивать проезд телефоном. С конца мая выпущено 32 тыс. карт. Они работают в метро, на Московском центральном кольце, Московских центральных диаметрах, регулярном речном и наземном транспорте», — написал Сергей Собянин.

Он отметил, что от покупки билета на виртуальную «Тройку» до момента валидации проезда проходит меньше минуты. При этом можно пользоваться большинством абонементов и оплачивать проезд с помощью билета «Кошелек».

«Выпуск виртуальной карты доступен в приложении “Метро Москвы”. Нужно добавить ее в личном кабинете, выбрать билет из тарифного меню и привязать банковскую карту», — подчеркнул мэр.