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Международный фестиваль «МИР Сибири» за три дня посетили 75 тысяч человек

Фестиваль этнической музыки и ремёсел проходит с 11-го по 14 июля в посёлке Шушенское.

Источник: "Мир Сибири"

Больше 75 тысяч человек посетили 20-й международный фестиваль «МИР Сибири» за три дня. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД России по Красноярскому краю.

Фестиваль этнической музыки и ремёсел проходит с 11-го по 14 июля в посёлке Шушенское. Отметим, что во второй день мероприятия состоялось выступление знаменитой певицы Пелагеи, которое сибиряки встретили с большим восторгом.

«Всегда с радостью возвращаюсь в Сибирь. По дороге сюда столько красивых мест. Дух захватывает. Здорово, что у вас есть такой замечательный фестиваль, который вот уже 20 лет собирает в одном месте ценителей этнической музыки», — сказала Пелагея.

Добавим, что безопасность фестиваля обеспечивают полицейские. Стражи порядка напоминают гостям мероприятия, что нельзя проносить с собой алкоголь, оружие и другие запрещённые предметы.

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