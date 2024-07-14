Международный фестиваль «МИР Сибири» за три дня посетили 75 тысяч человек

«Всегда с радостью возвращаюсь в Сибирь. По дороге сюда столько красивых мест. Дух захватывает. Здорово, что у вас есть такой замечательный фестиваль, который вот уже 20 лет собирает в одном месте ценителей этнической музыки», — сказала Пелагея.