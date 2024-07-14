Алексей Текслер выразил соболезнования родным и близким Анатолия Суркова

В Челябинске на 86-ом году жизни скончался Анатолий Сурков — председатель областного совета ветеранов, Почетный гражданин Челябинской области. Напомним, в декабре 1993 года он был назначен начальником Управления Департамента налоговой полиции региона, затем — начальником Управления Федеральной службы налоговой полиции. В 2001 году исполнял обязанности первого заместителя губернатора Челябинской области, а с 2005 года возглавил областной совет ветеранов.
Алексей Текслер отметил, что уход из жизни Анатолия Суркова — большая потеря для всех южноуральцев, ведь он был «человеком-легендой». Во многом благодаря ему Челябинск, Магнитогорск и Златоуст получили статус городов трудовой доблести.
«Последние годы, несмотря на тяжёлую болезнь, Анатолий Петрович не отходил от руководства ветеранским движением, твердо, как и всегда, стоял на патриотических позициях, был верен интересам родной области и страны. Память о нем навсегда останется в наших сердцах», — сказал губернатор Челябинской области.