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Алексей Текслер выразил соболезнования родным и близким Анатолия Суркова

В Челябинске на 86-ом году жизни скончался Анатолий Сурков — председатель областного совета ветеранов, Почетный гражданин Челябинской области.

Источник: РИА "Новости"

В Челябинске на 86-ом году жизни скончался Анатолий Сурков — председатель областного совета ветеранов, Почетный гражданин Челябинской области. Напомним, в декабре 1993 года он был назначен начальником Управления Департамента налоговой полиции региона, затем — начальником Управления Федеральной службы налоговой полиции. В 2001 году исполнял обязанности первого заместителя губернатора Челябинской области, а с 2005 года возглавил областной совет ветеранов.

Алексей Текслер отметил, что уход из жизни Анатолия Суркова — большая потеря для всех южноуральцев, ведь он был «человеком-легендой». Во многом благодаря ему Челябинск, Магнитогорск и Златоуст получили статус городов трудовой доблести.

«Последние годы, несмотря на тяжёлую болезнь, Анатолий Петрович не отходил от руководства ветеранским движением, твердо, как и всегда, стоял на патриотических позициях, был верен интересам родной области и страны. Память о нем навсегда останется в наших сердцах», — сказал губернатор Челябинской области.