Алексей Текслер выразил соболезнования родным и близким Анатолия Суркова

В Челябинске на 86-ом году жизни скончался Анатолий Сурков — председатель областного совета ветеранов, Почетный гражданин Челябинской области. Напомним, в декабре 1993 года он был назначен начальником Управления Департамента налоговой полиции региона, затем — начальником Управления Федеральной службы налоговой полиции. В 2001 году исполнял обязанности первого заместителя губернатора Челябинской области, а с 2005 года возглавил областной совет ветеранов.