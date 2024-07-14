Молдова изнывает от адской жары — как долго продлится испытание

В северных районах республики в силе «оранжевый код», и повышения до «красного» специалисты не ожидают. За последние 20 лет выше 39 градусов температура там не поднималась. В центре и на юге «красный уровень» опасности из-за жары, когда столбики термометров поднимаются до +40, объявляют в среднем раз в пять лет.