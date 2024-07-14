Молдова изнывает от адской жары — как долго продлится испытание

КИШИНЕВ, 14 июл — Sputnik. В центральных и южных районах Молдовы действует «красный код» погодной опасности из-за жары, вчера термометры показали +40 градусов в тени.
В силе предупреждение останется по меньшей мере до 17 июля. Специалисты говорят, это еще не температурный рекорд, но предупреждают — нужно воспринимать угрозу всерьез и соблюдать меры безопасности.
«На данный момент мы не можем говорить о рекорде. Например, в августе 2012 года на метеостанции в Фалештах был зарегистрирован максимум в 42,4 градуса. А в прошлом июле на метеостанции в Каменке зарегистрировали 42,5 градуса».
В северных районах республики в силе «оранжевый код», и повышения до «красного» специалисты не ожидают. За последние 20 лет выше 39 градусов температура там не поднималась. В центре и на юге «красный уровень» опасности из-за жары, когда столбики термометров поднимаются до +40, объявляют в среднем раз в пять лет.
«Такие температуры наблюдаются, когда страну накрывают воздушные массы с севера Африки. “Красный код” — это действительно опасно. Люди должны серьезно относиться к таким температурам. До 17 июля нужно избегать пребывания на солнце и физической активности», — советует Наталья Герасим.
Специалисты подчеркивают, что опаснее всего жара для пожилых людей и детей, они больше подвержены тепловому удару. Людей просят соблюдать правила безопасности, то есть по возможности не бывать днем на улице, пить больше воды, носить головные уборы и светлую свободную одежду.