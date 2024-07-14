В Пермском крае ожидается умеренно теплая и сухая погода

По данным синоптиков, 14 и 15 июля в Прикамье ожидается большая суточная амплитуда температуры воздуха и отсутствие осадков. Ночью столбики термометров опустятся до +10…+15 градусов, в Перми до +12. Днем потеплеет до +22…+27. В Перми будет в пределах +24…+25.