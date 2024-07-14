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В Пермском крае ожидается умеренно теплая и сухая погода

В дневные часы воздух прогреется до +27 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +24° 2 м/с 94% 760 мм рт. ст. +25°
Источник: Комсомольская правда

В ближайшие два дня в Пермском крае прогнозируется умеренно теплая и сухая погода. Об этом сообщает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным синоптиков, 14 и 15 июля в Прикамье ожидается большая суточная амплитуда температуры воздуха и отсутствие осадков. Ночью столбики термометров опустятся до +10…+15 градусов, в Перми до +12. Днем потеплеет до +22…+27. В Перми будет в пределах +24…+25.

В ночные и утренние часы местами на территории региона сформируются туманы. Ветер северо-восточный, восточный, умеренный.