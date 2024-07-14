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Хариус и щуку назвали самой популярной рыбой в Красноярском крае

В честь Дня рыбака аналитики выяснили самые популярные виды рыбы и места для рыбалки в Красноярском крае.

Источник: Аргументы и факты

В честь Дня рыбака, который празднуют 14 июля, аналитики выяснили самые популярные виды рыбы и места для рыбалки в Красноярском крае.

Эксперты «Яндекс Поиска» выяснили, что самыми популярными рыболовными местами в Красноярском крае являются следующие населённые пункты: Шарыпово, Лесосибирск, Стрелка, Назарово и Камень-на-Оби.

Чаще всего жители края интересуются ловлей хариуса, карася и щуки. Менее популярными оказались окунь, лещ, елец, форель, плотва, налим и сазан.

Отметим, что Красноярск расположился на 14 месте среди мегаполисов России по общему интересу к рыбной ловле.