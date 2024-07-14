Теплая и сухая погода ожидается в Свердловской области

Погода в Ричмонде: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
По прогнозам синоптиков, жителей Среднего Урала ждет безоблачная и теплая погода на следующей неделе.
«В первой половине новой недели — с 15 по 17 июля — преимущественно без осадков. Температура воздуха в этот период близка к норме: ночью +11…+16 градусов, на крайнем севере Свердловской области +6…+10, днем +22…+27 градусов», — рассказала главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко.
Грозы и дожди, по долгосрочным прогнозам метеослужб, придут в регион после 20 июля.