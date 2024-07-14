Теплая и сухая погода ожидается в Свердловской области

«В первой половине новой недели — с 15 по 17 июля — преимущественно без осадков. Температура воздуха в этот период близка к норме: ночью +11…+16 градусов, на крайнем севере Свердловской области +6…+10, днем +22…+27 градусов», — рассказала главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко.