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Теплая и сухая погода ожидается в Свердловской области

На следующей неделе дневные температуры установятся на отметке +22…+27 градусов.

Погода в Ричмонде: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: РИА "Новости"

По прогнозам синоптиков, жителей Среднего Урала ждет безоблачная и теплая погода на следующей неделе.

«В первой половине новой недели — с 15 по 17 июля — преимущественно без осадков. Температура воздуха в этот период близка к норме: ночью +11…+16 градусов, на крайнем севере Свердловской области +6…+10, днем +22…+27 градусов», — рассказала главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко.

Грозы и дожди, по долгосрочным прогнозам метеослужб, придут в регион после 20 июля.