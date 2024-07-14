Права коренных малочисленных народов защитили в Иркутской области

Права коренных малочисленных народов защитила природоохранная прокуратура в Иркутской области. Ведь ранее участки в Качугском лесничестве были переданы в аренду двум коммерческим организациям для заготовки древесины. Однако на данной территории находятся глухариные тока и территории, которыми пользуются коренными малочисленными народами Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ для ведения традиционного образа жизни. Об этом КП-Иркутск рассказали в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.
— Предоставление лесов на указанных территориях в целях заготовки древесины противоречит основным требованиям законодательства, а также целевому назначению защитных лесов. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с исками о запрете проведения рубок на данных территориях, — сообщают в ведомстве.
Благодаря расследованию, которое провела прокуратура, требования ведомства удовлетворили. Так, незаконная рубка леса была прекращена на территории площадью более 270 тыс. га.