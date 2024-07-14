Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Права коренных малочисленных народов защитили в Иркутской области

Незаконная рубка леса была прекращена на территории более 270 тыс. га.

Источник: Комсомольская правда

Права коренных малочисленных народов защитила природоохранная прокуратура в Иркутской области. Ведь ранее участки в Качугском лесничестве были переданы в аренду двум коммерческим организациям для заготовки древесины. Однако на данной территории находятся глухариные тока и территории, которыми пользуются коренными малочисленными народами Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ для ведения традиционного образа жизни. Об этом КП-Иркутск рассказали в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.

— Предоставление лесов на указанных территориях в целях заготовки древесины противоречит основным требованиям законодательства, а также целевому назначению защитных лесов. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с исками о запрете проведения рубок на данных территориях, — сообщают в ведомстве.

Благодаря расследованию, которое провела прокуратура, требования ведомства удовлетворили. Так, незаконная рубка леса была прекращена на территории площадью более 270 тыс. га.