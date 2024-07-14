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Движение на петербургской дамбе ограничат из-за ремонтных работ

Ограничения введут 15 и 16 июля.

На петербургской дамбе ограничат движение транспорта. Об этом 14 июля сообщили в пресс-службе Комплекса защитных сооружений (КЗС) города.

Мера связана с проведением регламентных и ремонтно-восстановительных работ в автотранспортном тоннеле судопропускного сооружения С-1.

Так, 15 и 16 июля не получится проехать в транспортном отсеке Невской стороны на внутреннем кольце Кольцевой автодороги. Для ввода и вывода подъемной техники возможна полная остановка движения перед въездом в тоннель на непродолжительное время, которое по регламенту составляет не более 7−10 минут.

Дирекция КЗС приносит извинения за временные неудобства и убедительно просит водителей транспортных средств следить за сообщениями на информационных табло, дорожной разметкой, знаками, ограждениями, а также соблюдать скоростной режим.

пресс-служба КЗС Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что движение по ЗСД в Петербурге ограничат из-за строительства Шкиперской развязки.