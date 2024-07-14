Движение на петербургской дамбе ограничат из-за ремонтных работ

Так, 15 и 16 июля не получится проехать в транспортном отсеке Невской стороны на внутреннем кольце Кольцевой автодороги. Для ввода и вывода подъемной техники возможна полная остановка движения перед въездом в тоннель на непродолжительное время, которое по регламенту составляет не более 7−10 минут.