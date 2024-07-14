На Дону сохраняется чрезвычайно высокий класс пожароопасности

— Только за минувшие сутки в регионе произошло 17 ландшафтных пожаров, их площадь превысила 6 тысяч квадратных метров. ГУ МЧС России по Ростовской области напоминает: в большинстве районов сохраняется чрезвычайно высокий класс пожароопасности — любая искра может привести к пожару! МЧС России: ограничь выезды на природу; будь предельно осторожным с огнем; не разводи костры и не сжигай мусор; не бросай горящие спички, окурки; при пожаре вызывай МЧС России «101» или «112», — говорится в сообщении.