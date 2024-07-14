Эмбиент (ambient): что это такое, жанр в музыке, популярные песни

На ближайшее десятилетие как минимум это был передовой центр музыкальной мысли, где трудились такие будущие классики академической электронной музыки, как Полин Оливерос, Мортон Субботник, Рамон Сендер и другие. Отдельно от них в области того, что мы бы сегодня назвали эмбиентом, работали их коллеги вроде инженера и композитора Рэймонда Скотта, который создал целую серию пластинок для грудных детей, и Тони Скотта, написавшего интересные альбомы с музыкой для йоги и медитации. Особенное развитие это направление получило с ростом популярности движения хиппи и нью-эйджа. Во многом именно поэтому иногда эмбиент называют нью-эйджем — есть такой отдельный, похожий до степени смешения музыкальный жанр.