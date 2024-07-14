Эмбиент (ambient): что это такое, жанр в музыке, популярные песни

Этот музыкальный жанр вездесущ. В разное время и даже в разных странах он был известен под разными именами. Он старается быть незаметным, и у него это отлично получается, однако при этом оказывается повсеместным. Его влияние чувствуется во всех жанрах современной музыки. Слово ambient можно перевести как «окружающий» или «атмосферный», и оно максимально точно отражает всю звуковую суть и настроение этого направления.
Этот термин имеет и другие варианты перевода, но любой из них так или иначе связан с внешней средой. Однажды Брайан Ино, который тогда еще принимал деятельное участие в творчестве группы Roxy Music, удачно полистал словарь своего родного английского языка и наткнулся на подходящее определение. Вопреки популярному заблуждению артист не был отцом-основателем этого жанра, но именно он точно окрестил новое направление.
В 1978 году Ино выпустил альбом, известный как Music for Airports, но более полное название звучит так: «Ambient 1: Music for Airports». В сопроводительном тексте к альбому музыкант дает довольно красноречивый ответ на вопрос, что же такое эмбиент: «В то время как обычная фоновая музыка создается путем удаления из музыки всякого чувства сомнения и неясности (и, таким образом, всякого подлинного интереса), эмбиент-музыка все эти качества сохраняет».
Эмбиент-музыка призвана вызывать спокойствие и пространство для размышлений.
Брайан Ино.
музыкант.
Поэтому разумно говорить, что современный эмбиент, в прямом понимании этого слова, возник с Music for Airports Брайана Ино, хотя похожая музыка существовала задолго до него. Это не отрицал и сам Ино, который в интервью изданию The Guardian в 2018 году сказал: «Я просто дал этой музыке имя. То, что как раз нужно было сделать… Называя что-то, вы создаете разницу. Вы говорите, что теперь это реально. Имена очень важны».
Henri Manuel/Public domain.
Что-то похожее на эмбиент по сути, а не по форме возникло задолго до активного развития электронной музыки и инструментов для ее записи и воспроизведения. В 1916 году великий эксцентрик, шутник и борец с устоями, французский композитор и пианист Эрик Сати придумал так называемую меблировочную музыку, которая по замыслу композитора не имела ни начала, ни конца, ни какого-то развития.
Например, в одном из своих «меблировочных» произведений Сати предписывал играть пианисту «840 раз подряд, по желанию, но не больше». Для композитора это была не совсем музыка, а скорее, выражаясь современным языком, саунд-дизайн. Подобные музыкальные произведения предназначались, чтобы звучать во время обедов или ужинов, создавать определенную атмосферу и не оказываться центром внимания. Правда, в то время изобретение Сати фактически прошло незамеченным и было заново открыто лишь десятилетия спустя, послужив отправной точкой для музыкального движения, теперь известного как «минимализм». Такие композиторы, как Терри Райли, Ла Монте Янг, Стив Райх и другие, многое почерпнули из наработок Сати.
Не совсем. Они заложили некоторые основы, но сама музыкальная форма продолжала эволюционировать, четко следуя за открывающимися техническими возможностями, которые после Второй мировой войны возникали едва ли не каждое десятилетие. Когда магнитная пленка получила широкое хождение в начале 1960-х, некоторые авангардисты из зародившегося художественного андерграунда создали Центр пленочной музыки в Сан-Франциско (The San Francisco Tape Music Center).
На ближайшее десятилетие как минимум это был передовой центр музыкальной мысли, где трудились такие будущие классики академической электронной музыки, как Полин Оливерос, Мортон Субботник, Рамон Сендер и другие. Отдельно от них в области того, что мы бы сегодня назвали эмбиентом, работали их коллеги вроде инженера и композитора Рэймонда Скотта, который создал целую серию пластинок для грудных детей, и Тони Скотта, написавшего интересные альбомы с музыкой для йоги и медитации. Особенное развитие это направление получило с ростом популярности движения хиппи и нью-эйджа. Во многом именно поэтому иногда эмбиент называют нью-эйджем — есть такой отдельный, похожий до степени смешения музыкальный жанр.
GAB Archive/Getty Images.
Нет, краут-рок — это отдельный жанр, который возник в 1970-е в Западной Германии и был настолько ни на что непохож, что английские журналисты наградили его этим словом. Некоторые их немецкие коллеги, кстати, считали слово обидным и не любили его. Однако краут-рок, как ни удивительно, оказал важное влияние на последующее формирование эмбиента как жанра.
Точнее, их развитие шло рука об руку. Краут-рок-коллективы, такие как Popol Vuh, Harmonia, Tangerine Dream и Ash Ra Tempel, номинально считались рок-группами, но их музыка становилась все более обтекаемой, а концерты напоминали церковные мессы. Так что те, кто говорит, что в эмбиенте есть вклад и немецкого музыкального авангарда, абсолютно правы.
Впрочем, эмбиент, словно оправдывая свое название, музыка крайне всеядная. В ДНК этого жанра намешано много всего — здесь можно найти прямые заимствования из ямайского даба, творческий пик которого как раз пришелся на 1970-е. Слушая эту музыку, многие эмбиент-музыканты учились использовать в своем творчестве эффект пространства.
Одновременно с этим многие композиторы и авангардные музыканты в то время изучали возможности новых электронных инструментов, создавая мечтательные, космические полотна. В каждой стране можно найти как минимум один такой пример. Например, то, что делал советский композитор Эдуард Артемьев, сегодня многие бы назвали эмбиентом, хотя сам он так свою музыку никогда не называл. Японцы Исао Томита и Рюити Сакамото с его The Yellow Magic Orchestra тоже записывали знаковые работы, вошедшие в золотой фонд этой музыки.
Безусловно. Как, впрочем, и все современные жанры. Свое активное развитие электронная музыка, к которой принято относить эмбиент, начала примерно тогда, когда технологический прогресс позволил серьезно удешевить электронные инструменты или и вовсе придумать новые вроде драм-машин или семплеров.
Однако особенности эмбиента как жанра, чьи границы остаются очень размытыми, словно побуждают артистов мыслить креативно и не зависеть целиком от возможностей технологий. Многие композиторы записывают свои треки с использованием подручных материалов — банок, пластиковых бутылок, опилок и тому подобных вещей, которые могут издавать интересные звуки. Нередко и сами концерты эмбиент-музыканты устраивают или с впечатляющим видом, или в помещениях с интересной акустикой.
Самый интересный и плодотворный период в истории этого жанра — это 1990-е. В это десятилетие электронная музыка переживала взрывной рост как в плане творчества, так и в плане популярности. Тогда как раз с бешеной скоростью плодились и размножались всевозможные жанры и поджанры. Не обошло это и эмбиент. Музыкальные критики стали придумывать всевозможные жанры и ярлыки типа ambient house, ambient techno, ambient jungle, chillout или intelligent dance music (IDM). Эти новые словосочетания они использовали при описании крайне интересных работ новых электронных музыкантов, которые своими, как правило, дебютными, альбомами формировали новые грани этой музыки.
Peter Symes/Getty Images.
Из-за своей специфики эмбиент — это музыка больших форматов, поэтому и слушать ее лучше всего альбомами, не перематывая, не перескакивая с трека на трек, стараясь погрузиться в созданные музыкантом звуковые ландшафты. Составить какой-то небольшой список из канонических альбомов очень сложно, но мы постарались выбрать 10 альбомов в жанре эмбиент, которые отражают разные грани и формы этой музыки.
— Brian Eno — Ambient 1: Music for Airports (1978) — Aphex Twin — Selected Ambient Works Volume II (1994) — GAS — Pop (2000) — Alice Coltrane — Turiya Sings (1982) — Ashra — New Age of Earth (1976) — Biosphere — Substrata (1997) — Huerco S. — For Those of You Who Have Never (And Also Those Who Have) (2016) — The Orb — The Orb’s Adventures Beyond The Ultraworld (1991) — Ekkehard Ehlers — Plays (2002) — The KLF — Chill Out (1990).
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Если же вам захочется расширить свои познания в этом жанре, то можем порекомендовать достойный топ из 50 альбомов в эмбиенте, который был составлен редакцией издания Pitchfork.
Строго говоря, нет. Изначально так назывался знаменитый эмбиентный альбом эксцентричного британского проекта KLF, который вышел как раз в 1990 году, в тот самый момент, когда в Великобритании начался взрывной рост популярности рейв-культуры. Практически на каждом рейве или большой вечеринке были так называемые чиллауты, где звучала нетанцевальная музыка без оглядки на жанры и направления. Вокруг этих комнат быстро сложилась своя сцена, со своими звездами, артистами, лейблами и даже небольшими фестивалями.
Чуть позднее, когда эта музыка попала в поле зрения больших лейблов, слово «чиллаут» обрело маркетинговую коннотацию и стало описательным для всего многообразия жанров, где танцевальность не ставилась во главу угла. Это мог быть и почти нетанцевальный дип-хаус, и трип-хоп, и даунтемпо, и IDM, и даже классика или фолк. Довольно быстро возник рынок чиллаутных компиляций, самыми известными из которых были серии сборников Cafe del Mar и Buddha Bar.
Scott Dudelson/Getty Images.
Современный эмбиент, скорее всего, понравился бы Эрику Сати просто потому, что во многом это действительно фоновая музыка, которую иногда называют саунд-дизайном. Вокруг эмбиента уже сложилась собственная небольшая индустрия, разные концы которой плохо осведомлены о существовании друг друга.
Например, есть целый пласт музыки, которая существует согласно заветам нью-эйджа, — это музыка для расслабления, для занятий йогой или массажа. Есть даже такое понятие, как «биомузыка», в которой используются звуки природы, которые психологи рекомендуют слушать городским жителям, уставшим от шума и стресса.
На противоположной стороне этой музыкальной вселенной находится мрачная, шумовая музыка — ее еще называют «дарк-эмбиентом». Корни ее тянутся из творчества Брайана Ино, правда, это ответвление ушло в сторону индастриала и постпанка. В этом жанре пробовали работать такие коллективы, как Coil, Zoviet France, Тим Хеккер, и многие другие. Здесь важен шум, редко появляется солнце или тепло. Но между этими пограничными состояниями жанра существует огромное количество интересной, самобытной, очень разной, зачастую непохожей друг на друга, музыки.
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