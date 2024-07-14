Ограничения на посещение лесов действуют в 63 районах страны



По данным на 10.00, ограничения введены в Барановичском, Брестском, Ганцевичском, Дрогичинском, Жабинковском, Ивановском, Каменецком, Кобринском, Лунинецком, Ляховичском, Малоритском, Пинском, Столинском районах Брестской области, Бешенковичском, Браславском, Верхнедвинском, Глубокском, Дубровенском, Лиозненском, Миорском, Сенненском, Толочинском, Чашникском, Шарковщинском, Шумилинском районах Витебской области, а также Брагинском, Буда-Кошелевском, Ельском, Житковичском, Жлобинском, Калинковичском, Кормянском, Лельчицком, Лоевском, Мозырском, Наровлянском, Октябрьском, Петриковском, Рогачевском, Светлогорском, Хойникском, Чечерском районах Гомельской области.



В Гродненской области ограничения введены в Зельвенском и Слонимском районах, в Минской области — в Березинском, Клецком, Копыльском, Крупском, Любанском, Несвижском, Пуховичском, Слуцком, Солигорском, Стародорожском, Столбцовском, Узденском, Червенском районах, в Могилевской области — Глусском, Костюковичском, Краснопольском, Могилевском, Осиповичском, Хотимском районах.



Ограничения введены в связи с установлением третьего класса пожароопасности. Это означает, что лес доступен только для пеших прогулок, заезжать в него нельзя.



В течение дня в связи с установившейся жаркой погодой ситуация может меняться. Получить данные о принятых мерах ограничительного характера можно на официальном сайте ведомства.