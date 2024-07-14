В Екатеринбурге открылись шестые Свято-Елисаветинские чтения

Начиная с 1867 года не было ни одной военной экспедиции или войны, в которых Красный Крест не принимал участия. При этом общество вело более широкую деятельность, чем помощь раненым на поле боя. Российский Красный Крест оказывал помощь населению, пострадавшему от стихийных бедствий. Общество приходило на помощь людям при наводнениях в Санкт-Петербурге, пожарах в Самаре, Оренбурге, Уральске, Иркутске, выполняя функции современного МЧС.