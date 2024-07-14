В Екатеринбурге открылись шестые Свято-Елисаветинские чтения

Историки, краеведы, архивисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Алапаевска, Нижнего Тагила, Верхней Пышмы, Перми, Тюмени выступили с докладами о создании Российского общества красного креста. Доклады и экспозиция демонстрируют масштабную благотворительную деятельность представителей императорского Дома Романовых, создание под их покровительством системы медицинских учреждений и организаций социального служения.
15 мая 1867 года император Александр II утвердил устав Общества попечения о раненых и больных воинах, которое в 1879 году было переименовано в Российское общество Красного Креста.
Начиная с 1867 года не было ни одной военной экспедиции или войны, в которых Красный Крест не принимал участия. При этом общество вело более широкую деятельность, чем помощь раненым на поле боя. Российский Красный Крест оказывал помощь населению, пострадавшему от стихийных бедствий. Общество приходило на помощь людям при наводнениях в Санкт-Петербурге, пожарах в Самаре, Оренбурге, Уральске, Иркутске, выполняя функции современного МЧС.
Первая мировая война или Великая война затянулась на годы — в ней участвовало 38 стран, напомнили выступающие. Великая война стала сильнейшим испытанием для России. На фронт было мобилизовано 15,8 миллиона человек, погибло почти 600 000 человек, пленных было свыше двух миллионов человек, а число беженцев составило почти семь миллионов человек.
Дочери Николая второго принесли себя в жертву военного времени в качестве сестер милосердия и встали на защиту Отечества, пройдя курсы сестринского дела. Ольга и Татьяна организовали комитеты в помощь семьям погибших и беженцев. Александра Федоровна — их мать — возглавила общество Российского Красного Креста.
Летом 1915 года в Зимнем дворце был открыт лазарет имени наследника царевича Алексея, рассчитанный на тысячу раненых и больных воинов, которых обслуживали 10 врачей, 60 сестер милосердия и 180 санитаров.
В Марфо-Мариинской обители, которую основала Елизавета Федоровна Романова, она создала кладбище для героев Первой мировой войны, оказывала помощь раненым солдатам, открыв склады и пошивочные цеха в Кремле, отправив на фронт 25 «летучих отрядов», оказывавших помощь по примеру современной «скорой помощи».
Судьба царской семьи сложилась печально: царская семья была расстреляна в Екатеринбурге, днем позже в Алапаевске произошли события, которые навсегда связали этот город с мировой историей — Елизавету Федоровну Романову и ее родных большевики сбросили в каменноугольную шахту.
— Благотворительность всегда была основой русского общества, — сказала председатель Наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова. — Важно, когда власть имущие стоят на правильном пути, утверждают принципы гуманизма, доброты. Такими были Романовы. Они своим примером смогли к благотворительности привлечь большое количество людей. Мы закладываем новые традиции милосердия. У Бога нет других рук, кроме наших.